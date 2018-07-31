З 1 серпня в Україні починають відключати аналогове ТБ

- 31.07.2018 17:54
З 1 серпня в Україні починають відключати аналогове ТБ

Масове відключення аналогового телебачення з одночасним переходом на цифрове мовлення розпочнеться вже завтра, 1 серпня. Першими з регіонів, де буде відключене аналогове ТБ, стануть Київська та Кіровоградська області. 

Якщо деякі з каналів було можливо приймати на вуличну або навіть кімнатну антену, то відзавтра вони будуть доступні для перегляду лише за допомогою тюнерів DVB-T2, що дозволяють приймати цифровий сигнал. Інші області України, за виключенням Криму та окупованих регіонів Донецької та Луганської областей, передуть на цифру з вересня. Зазначимо. що лише деякі місцеві канали, що не мають цифрових ліцензій, залишаться на аналоговому мовленні, а також буде доступний загальноукраїнський канал "UA:Перший", що має найбільше покриття.

За допомогою телевізійного формату другого покоління DVB-T2 можливе розміщення до 6 каналів на одній частоті. Частотний діапазон в Україні досі був обмежений, через що не було багато загальнонаціональних каналів. Компанія "Зеонбуд" є надавачем послуг цифрового телевізийного мослення в Україні, отримавши у 2000 році ліцензію від Нацради.  Також "Зеонбуд" може самостійно обирати канали для трансляції. Через приймачі DVB-T2 можна передивлятись 32 телеканали, що доступні в будь-якому куточку України - це всі загальнонаціональні канали, регіональні філії "UA: Перший", а також кілька місцевих каналів, що отримали ліцензії на цифрове мовлення.

Так, з 1 серпня відключають аналогове мовлення для Київщини та Кіровоградської області. З 31 серпня телебачення лише на цифрі буде можливим в решті областей України, за виключенням Криму, Луганської та Донецької областей, а також районів, що межують із країною-агресором - це південь Херсонської області, північ Харківської, Чернігівської та Сумської областей.В зоні проведення Операції об’єднаних сил в інтересах нацбезпеки також поки що дітиме аналогове телебачення.

Жодних змін не відчують користувачі кабельного або інтернет-телебачення, а також користувачі, хто дивиться ТБ з супутникового сигналу. 

Платинова Буковина

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