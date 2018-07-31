П’яний буковинець на мотоциклі ледь не вкоротив собі життя

- 31.07.2018 14:21
П’яний буковинець на мотоциклі ледь не вкоротив собі життя

Поліція Буковини закликає водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, бути максимально обачними на дорозі та ні в якому разі не сідати за кермо в нетверезому стані.

Уночі 30-го липня в місті Вижниця сталася автопригода за участю мототранспорту. 26-річний житель села Іспас Вижницького району, керуючи мопедом «Honda», не впорався з керуванням, допустив наїзд на бетонний бордюр та впав з транспортного засобу.

Внаслідок ДТП парубок отримав тілесні ушкодження. Із численними травми голови та переломами нижньої щелепи його доставлено до Вижницької районної лікарні.

За результатами медичного дослідження лікарі встановили, що мопедист перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: іспас дтп

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