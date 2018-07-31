Вчені навчились прогнозувати смерть людини

- 31.07.2018 10:55
Вчені навчились прогнозувати смерть людини

Вчені з Йельського університету створили технологію, за допомогою якої можливо визначити не тільки точний вік організму, але й його можливу тривалість життя.

Зазначимо, що всі покоління вчених займались дослідженнями тривалості людського життя, і дотепер ключі довголіття ще не відкрились сучасній науці. Раніше результати досліджень не були досить точними і базувались вони здебільшого на монокулярних змінах клітин. Тепер вчені вирішили провести дослідження на основі даних націльної бази охорони здоров’я США. З загальної кількості було відібрано дані про 10 тисяч американців з виділенням певних факторів, що вказують на смерть.

Після цього спеціалісти з бази даних за 1999-2010 роки вибрали інформацію про 11 тисяч людей з точки зору факторів, що вказували на тривалість життя. 

Був проведений ретеьний аналіз, та виділені найбільш яскраві показники, які домогли виділити маркери сигналів організму. Серед найбільш яскравих сигналів варто зазначити рівень глюкози, кількість лейкоцитів та глобулярних білків у крові людини.

За словами керівника дослідження Моргана Левіна, даний метод допоможе в подальшому навіть прогнозувати передчасну смерть та передбачати її. За його словами, до свого здоров’я молодь відноситься досить легковажно, вважаючи, що лише літні люди можуть хворіти. Направді новий тест може показати, що ризики для здоров’я існують для людей будь-якого віку, за його допомогою можна розрахувати ці ризики та звертати на них увагу, аби якомога надовше відтермінувати старіння та смерть.

Дослідники Йельського університету наразі аналізують фактори, що чинять на наш організм найбільший негативний вплив. Серед таких чинників - спадковість, екологія, спосіб життя, а також соціально-економічне становище. На сьогодня вчені на 100% впевнені в тому, що неправильне харчування та паління здатні суттєво скоротити біологічний вік людини.

Платинова Буковина

Ключові слова: вирахувати дату смерті, сигнали організму про наближення смерті

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