



Тука: Кремль планує посварити Україну з Заходом - 31.07.2018 09:20

Попереду у України - вкрай небезпечний період. Напередодні виборів у країні - президентських у березні та парламентських у жовтні 2019 року - Росія намагатиметься чинити вплив на Київ через передвиборну кампанію, а також втілить у життя можливі спроби влаштувати конфлікт між Києвом та західними лідерами.

Такими думками поділився на власній сторінці у Facebook Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

За словами Туки, Москва налаштована на так звану "повзучу анексію". В плани Кремля входить псування стосунків між Україною та західними партнерами, погіршення іміджу країни. Георгій Тука вважає, що дії Росії можуть розвиватися по декільком сценаріям.

Перший варіант розвитку подій може стосуватись створення в України штучних проблем, які ніби демонструватимуть, що українська влада не є спроможною. Згідно з другим сценарієм, можливе поширення як реальних, так і придуманих "сенсаційних" відкриттів корупції в українських владних колах. Таким чином Кремль намагатиметься створювати провокації, аби показати, що Україна не тільки не може виконувати взяті зобов’язання, але і сприяє розвитку внутрішнього "фашизму".

Платинова Буковина

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