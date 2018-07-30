



Медведчук підтримає політичну силу Рабиновича - 30.07.2018 15:04

До складу партії Вадима Рабиновича "За життя" приєднався Віктор Медведчук. Про це політичний діяч написав на власній сторінці в соцмережі Facebook.

Медведчук відзначив, що він підтримує цілі, задачі та програму партії "За життя". Саму партію він відзначив як партію миру, та висловив надію, що мільйони українців підтримають ідею її створення. Також Медведчук висловив подяку Рабиновичу та усім, хто хто підтримав та проголосував за його кандидатуру.

Раніше Вадим Рабинович повідомляв, що у його партії Медведчук буде працювати над відновленням переговорів з СНД, а також йому буде підзвітний напрямок відновлення миру з Росією.



Цікаво, що в Україні нещодавно відбулось опитування про думки стосовно майбутнього президента країни. Згідно даних складеного рейтингу, Вадим Рабинович займає дев’яту позицію можливих кандидатів у президенти.

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