ДСНС повідомляє про ризики затоплення та підйом води у річках- 30.07.2018 14:49
Сильні опади призвали до збільшення рівню води в українських горних річках.
Окрім того, повідомляється, що горні ріки стали також більш бурхливими.
За словами представників Державної служби з надзвичайних ситуацій, очікується підйом рівня води приблизно на 0,5-1,5 метри на річках басейну Сяну та Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях.
Варто зазначити, що рясні дощі також часто призводять до формування сильного місцевого стоку, що у свою чергу веде до затоплення заплав, сільськогосподарських угідь. Щодо гірських регіонів, то існує хзагроза сходження локальних селевих потоків.
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