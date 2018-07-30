Адвокати вже втретє зривають судове засідання про держзраду Януковича

- 30.07.2018 11:29
Адвокати вже втретє зривають судове засідання про держзраду Януковича

Адвокати юридичної фірми Averlex, які є представниками колишнього президента України Віктора Януковича, не прийшли до Оболонського районного суда Києва. Відзначимо, що саме сьогодні, 30 липня, в суді мала би початись стадія дебатів сторін.

За словами судді Девятко, вранці двокати надали клопотання про мовби "поважну причину неявки". Адвокати в клопотанні відзначили, що перебувають у Верховному Суді, де просять про зміну підсудності в даній справі. Суддя відзначив, що адвокати вже втретє звертаються до Верховного суду за тою самою причиною та фактично зривають дебати.

Суддя Девятко вибачився перед усіма, хто прийшов на засідання, та оголосив перенесення засідання на завтра, 31 липня, н 10:00

Відзначимо, що екс-президента Віктора Януковича звинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу України. Власне, це державна зрада (стаття 111), посібництво у веденні агресивної війни (стаття 27, частина 2 статті 437), а також посібниство у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України, що стало причиної загибелі людей та інших тяжких наслідків (стаття 27, частина 3 статті 110 Кримінального кодексу України).

Зазначимо, що на минулому засіданні суддя оголосив про перехід до стадії дебатів сторін після допитів колишнього охоронця Януковича Сергія Бернацького, радника та прес-секретаря екс-резидента Анни Герман, а також начальника служби безпеки Януковича Костянтина Кобзаря.

 

Платинова Буковина

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