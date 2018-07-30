



У чернівчанина виявили безліч наркотичних засобів - 30.07.2018 09:12

При поверхневому огляді правоохоронці виявили та вилучили у чоловіка 18 ампул лікарських препаратів та 12 таблеток наркотичного впливу. Розпочато кримінальне провадження.

Увечері 26-го липня патрульні поліцейські виїхали на повідомлення про підозрілу особу, котра вживає наркотики на одній із вулиць у центрі Чернівців. За вказаною адресою правоохоронці помітили підозрілого чоловіка.

Під час поверхневого огляду у 45-річного чернівчанина полісмени виявили наркотичні препарати. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського відділення поліції, яка задокументувала подію.

Працівники поліції вилучили у правопорушника 15 ампул «Дімедролу», 2 ампули «Клофеліну», 1 ампулу «Сулфокамхокаїну», 6 таблеток «Метаміну» та 6 таблеток жовтого кольору ззовні схожі на наркотичні. Пояснити походження наявних речовин чоловік не зміг.

Все вилучене направлено на дослідження в Чернівецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Слідчі відкрили кримінальне провадження передбачене частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області

Платинова Буковина, Чернівці

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