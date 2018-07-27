Вселенський Патріархат відмовився святувати Хрещення Русі у Москві

- 27.07.2018 17:53
Вселенський Патріархат відмовився святувати Хрещення Русі у Москві

У Москві плануються урочистості з нагоди Дня хрещення Русі. Як заявляють представники Вселенського Патріархату, ці святкування не містять под собою підгрунтя.

Повідомлення про це розміщене у Facebook на сторінці Української Помісної Православної церкви, яку було створено Центром релігійних досліджень у питаннях становлення Української Помісної Православної Церкви Київського Патріархату.

Зазначимо, що патріарх Російської православної церкви Кирилл запросив Вселенського патріарха Варфоломея у Москву взяти участь в урочистих заходах до Дня хрещення Русі. Тим не менш, представники Вселенського Патріархату відповіли на таке запрошення відмовою.

В повідомленні відзначено, що Вселенський патріарх вважає, що з нагоди 1030-річчя Хрещення Київської Русі усі дійсні урочистості та святкування відбудуться у Києві. І в цих заходах 28 липня представники Вселенського Патріарха братимуть участь. Вони були попередньо туди запрошені, і було направлено відповідну делегацію.

Одже, відмова обгрунтована тим, що Вселенський Патріархат не вважає Москву причетною до подій, пов’язаних із хрещенням Русі, що відбулись наприкінці Х сторіччя. Приєднання Київської митрополії Московським патріархатом, що відбулось в другій половині XVII століття, також не визнається Вселенським Патріархатом. 

Платинова Буковина

Ключові слова: вселенський патріарх варфоломей, хрещення русі 1030-річчя

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