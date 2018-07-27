Бойовики на Донбасі стягують техніку до лінії розмежування

- 27.07.2018 16:39
Бойовики на Донбасі стягують техніку до лінії розмежування

Неподалік від лінії розмежування військові формування РФ на Донбасі продовжують активно нарощувати озброєння та стягують військову техніку. Про це повідомляють представники української сторони Спільного центру з контролю та координації.

Так, спостерігачі повідомляють про фіксування ними багатьох фактів переміщення військової техніки на окупованих територіях поза межами місць зберігання. Окрім того, бойовики, за повідомленням спостерігачів, налагодили активну роботу з облаштування позицій у керованих ними районах.

Власне, за допомогою безпілотного літального апарату спеціальна моніторінгова місія ОБСЄ змогла зафіксувати переміщення техніки російсько-терористичних військ за межами виділених кордонів відводу техніки. Зокрема, були виявлені 46 одиниць буксируваних гаубиць, 12 одиниць самохідних гаубиць, 45 одиниць танків та 3 одиниці реактивних систем залпового вогню.

Також повідомляється, що 23 та 24 липня у полі дій оперативно-тактичного угруповування "Схід" були зафіксовані переміщення російської військової техніки поза межами виділених районів відводу. Йдеться про 3 одиниці самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" калібру 122 мм., та 21 одиницю танків Т-64 та Т-72.

Ще зафіксовані значні переміщення російської броньованої техніки, особового складу військових формувань. Російсько-терористичні війська проводять інженерні роботи з облаштування та вдосконалення позицій у районах, які вони контролюють.

 

Платинова Буковина

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