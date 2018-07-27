



Бойовики на Донбасі стягують техніку до лінії розмежування - 27.07.2018 16:39

Неподалік від лінії розмежування військові формування РФ на Донбасі продовжують активно нарощувати озброєння та стягують військову техніку. Про це повідомляють представники української сторони Спільного центру з контролю та координації.

Так, спостерігачі повідомляють про фіксування ними багатьох фактів переміщення військової техніки на окупованих територіях поза межами місць зберігання. Окрім того, бойовики, за повідомленням спостерігачів, налагодили активну роботу з облаштування позицій у керованих ними районах.

Власне, за допомогою безпілотного літального апарату спеціальна моніторінгова місія ОБСЄ змогла зафіксувати переміщення техніки російсько-терористичних військ за межами виділених кордонів відводу техніки. Зокрема, були виявлені 46 одиниць буксируваних гаубиць, 12 одиниць самохідних гаубиць, 45 одиниць танків та 3 одиниці реактивних систем залпового вогню.

Також повідомляється, що 23 та 24 липня у полі дій оперативно-тактичного угруповування "Схід" були зафіксовані переміщення російської військової техніки поза межами виділених районів відводу. Йдеться про 3 одиниці самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" калібру 122 мм., та 21 одиницю танків Т-64 та Т-72.

Ще зафіксовані значні переміщення російської броньованої техніки, особового складу військових формувань. Російсько-терористичні війська проводять інженерні роботи з облаштування та вдосконалення позицій у районах, які вони контролюють.

Платинова Буковина

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