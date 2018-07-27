Зловмисник викрав автівку та здав її на металобрухт- 27.07.2018 15:08
Поліція встановила особу правопорушника. За скоєне хлопцеві доведеться відповідати на лаві підсудних.
У березні поточного року до поліції звернулась 75–річна кіцманчанка щодо викрадення автомобіля марки «Газ-24». Як повідомила потерпіла, невідомий під приводом купівлі авта з метою перевірки технічного стану та пробної експлуатації, шляхом обману заволодів транспортним засобом та поїхав у невідомому напрямку.
Оперативники Кіцманського відділу поліції встановили, що до викрадення причетний 22-річний житель села Витилівка Кіцманського району. Парубок зізнався, що після того як він заволодів легковиком, з метою наживи перепродав його на металобрухт.
Зловмиснику вже оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортим засобом) Кримінального кодексу України. Слідчі направили матеріали справи до суду.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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