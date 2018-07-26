



Україна отримає допомогу на безпеку від США на 250 млн доларів - 27.07.2018 10:19

За інформацією посольства України в Сполучених штатах Америки, яку було опубликовано на сторінці відомства у Facebook, на допомогу України в питаннях безпеки буде виділено 250 мільйонів доларів.

Загалом, повідомляється, що проект закону про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони" був ухвалений Палатою представників.

Міністерством оборони заплановане виділення україні на безпекову допомогу 250 мільйонів доларів. На летальні види озброєнь планується виділити з вказаної суми 50 мільйонів доларів. В даний документ включені також положення про співпрацю в плані кібербезпеки.

Державному департаменту США також було доручено виступити перед Конгресом із доповіддю стосовно співпраці в питаннях кібербезпеки з Україною. Мета - шукати нові підтримки та взаємодії. Проект закону після цього має бути переданий до Сенату для підтримання, після чого його має підписати президент США.

Платинова Буковина

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