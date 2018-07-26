



26 липня - останній день подачі заяв про вступ у виші - 26.07.2018 12:17

Напередодні, 25 липня, було завершено реєстрацію електронних кабінетів вступників. Останні заяви про вступ до вишів можна подати ще сьогодні, 26 липня, як нагадують в Міністерстві освіти та науки України.

Так, до 18:00 абітурієнти можуть подавати заяви через електронні кабінети на вступ на базі повної загальної середньої освіти на освітньо-кваліфікаційні рівні баклавр та магістр.

У бажаючих вступити на базі 1 класів школи до вишів на ОКУ "Молодший спеціаліст" є ще трохи часу - заяви можна подавати до 8 серпня. До 1 сперпня мають встигнути подати заяви ті бажаючі вступити на молдшогшо спеціаліста після 11 класів, хто вступає з сертифікатом ЗНО на основі творчих конкурсів.

На даний час вже створено понад 161 тисячу електронних кабінетів вступників та більше 900 тисяч електронних заяв.

Вже 1 серпня буде оприлюднений рейтинговий список осіб, кого рекомендовано до зарахування на бюджет. До 7 серпня буде сформоване зарахування на місця державного та регіонального замовлення.

Платинова Буковина

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