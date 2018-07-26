26 липня - останній день подачі заяв про вступ у виші

- 26.07.2018 12:17
26 липня - останній день подачі заяв про вступ у виші

Напередодні, 25 липня, було завершено реєстрацію електронних кабінетів вступників. Останні заяви про вступ до вишів можна подати ще сьогодні, 26 липня, як нагадують в Міністерстві освіти та науки України.

 

Так, до 18:00 абітурієнти можуть подавати заяви через електронні кабінети на вступ на базі повної загальної середньої освіти на освітньо-кваліфікаційні рівні баклавр та магістр.

У бажаючих вступити на базі 1 класів школи до вишів на ОКУ "Молодший спеціаліст" є ще трохи часу - заяви можна подавати до 8 серпня. До 1 сперпня мають встигнути подати заяви ті бажаючі вступити на молдшогшо спеціаліста після 11 класів, хто вступає з сертифікатом ЗНО на основі творчих конкурсів.

На даний час вже створено понад 161 тисячу електронних кабінетів вступників та більше 900 тисяч електронних заяв.

Вже 1 серпня буде оприлюднений рейтинговий список осіб, кого рекомендовано до зарахування на бюджет. До 7 серпня буде сформоване зарахування на місця державного та регіонального замовлення.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: електронний вступ україна

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Як подарувати дитині право на довічне безкоштовне харчування в ресторані Дорогою до лікарні, де мали відбуватись пологи, сімейне подружжя заїхало до ресторану швидкого
- 26.07.2018 17:47
Таємне голосування за відставку Каспрука розпочато В Чернівецькій міській раді стартувала процедура таємного голосування
- 26.07.2018 16:21
Фестиваль рівності в Чернівцях проведуть онлайн Від проведення Фестивалю рівності в Чернівцях організатори не стали відмовлятись,
- 26.07.2018 15:45
Кличко вже розпочав підготовку до виборів За словами політолога Руслана Бортника, для Віталія Кличка передвиборча кампанія вже розпочалась
- 26.07.2018 15:25
Україна озвучила нову вимогу на Мінських переговорах Під час переговорів Трьохсторонньої контактної групи по Донбасу, які відбулись у Мінську
- 26.07.2018 14:38
Українка Харлан перемогла на Кубку світу з фехтування На Кубку світу 2018 з фехтування перемогу виборола українська фехтувальниця Ольга Харлан
- 26.07.2018 14:14
Депутати міськради встановили регламент голосування за відставку Каспрука В даний момент в сесійній залі Чернівецької міської ради продовжились виспупи після невеликої перерви.
- 26.07.2018 13:33
ДТП на Руській в Чернівцях 26 07 2018 На вулиці Руській в Чернівцях у четвер, 26 липня, сталась аварія - зіштовхнулись мікроавтобус
- 26.07.2018 13:22
Як Ахметов готується до президентських виборів До майбутніх президентських виборів в Україні також розпочинає активну підготовку олігарх Ринат Ахметов.
- 26.07.2018 12:43
Під Міноборони в Києві чоловік підпалив себе На Воздухофлотському проспекті в Києві поряд із Міністерством оборони доброволець у військовій формі вчинив акт самоспалення. Чоловик вилив на себе горючу
- 26.07.2018 11:53

Всі новини