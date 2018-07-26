



Під Міноборони в Києві чоловік підпалив себе - 26.07.2018 11:53

На Воздухофлотському проспекті в Києві поряд із Міністерством оборони доброволець у військовій формі вчинив акт самоспалення. Чоловик вилив на себе горючу речовину, після чого підпалив себе.

Після того, як сталось загоряння, чоловіка повалили на землю та загасили полум'я за допомогою вогненгасника. На допомогу також прийшли медики швидкої.

Згодом вдалось дізнатись, що постраждалим є боєць АТО Сергій Ульянов, який пішов на фронт в якості добровольця. Чоловік відзначив, що він вже протягом двох років вмагає від Міністерства оборони визнати добровольців такими ж повноправними учасниками бойових дій, як і військовців. Разом з однодумцями Ульянов влаштовував під будівлею оборонців голодовку.

Доброволець зазначив, що все закінчилось відправкою його колег на військово-лікарняну комісію у госпіталь як військослужбовців. За усіма старими хворобами та контузіями їх "списали". За цей час Луньов, що керує силами спеціальної операції, певними указами перевів їх у особисте розпорядження, і врешті після комісії Ульянова звільнили за один день.

Доброволець зазначає, що йому навмисно не видали необхідні документи та не розрахувались із ним.

Платинова Буковина

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