Як вирішаться затримки виплат пенсій в Україні

- 25.07.2018 11:36
Як вирішаться затримки виплат пенсій в Україні

Міністерство соціальної політики спільно з Укрпоштою мають в найближчі декілька днів вирішити питання з затримкою виплат пенсій.

За словами директора фінансового департаменту Укрпошти Артура Муравицького, термін виплати пенсій Укрпоштою був продовжений до 28 липня. В поточному міцях пенсійний фонд має здійснити повне фінансування пенсій, одже, будуть докладені максимальі зусилля, щоб забезпечити населенню вчасне отримання пенсій. Муравицький зазначив, що труднощі з пенсіями виникли у другій половині липня.

Процес відбувається наступним чином: Укрпошта отримує кошти від Пенсійного фонду, і Укрпошта в свою чергу здійснює доставку коштів пенсіонерам, зазвичай, з 4 по 25 число кожного місяця. Після затримок в другій половині місяці Пенсійний фонд почав перераховувати кошти і затримкою, що і ускладнило виплати безпоседньо пенсіонерам. Як тільки кошти найдійдуть - всі пенсіонери отримають свої виплати.

Заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір також зазначив, що для пенсійних виплат Укрпошті напередодні перерахували значну суму, а одже, найближчим часов всі пенсійні виплати можуть бути здійснені. Замміністра пояснив, що зміщення у графіку виплат пенсій відбулось через касові розриви надходжень єдиного соціального внеску. Справа в тому, що протягом місяця, як зазначив Шамбір, внески надходять нерівномірно протягом місяця, і найбільше надходжень відбувається під кінець місяця.

Подібних проблем в серпні, за словами заступника міністра соцполітики, не передбачається.

 

Платинова Буковина

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