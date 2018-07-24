



Виграш несправжнього авта вилився у видурені 55 тис грн - 24.07.2018 16:56

Незважаючи на широку профілактично-роз’яснювальну роботу та регулярні попередження з боку поліції, громадяни через свою неуважність та безпечність продовжують ставати жертвами шахраїв.

«Ви виграли автомобіль!» - саме таке СМС повідомлення отримав 37-річний чернівчанин. Коли «щасливий власник» зателефонував на номер з якого надійшло СМС, співрозмовник відрекомендувався «представником компанії», яка проводить розіграш. Невідомий повідомив про деякі умови, за яких можна отримати авто. Мовляв, машина для переможця абсолютно безкоштовна, але треба заплатити комісійні за послуги оподаткування. А щоб все відбулося якнайшвидше і переможець отримав омріяну машину, гроші треба переказати на рахунок, який вказав представник компанії.

Чоловік одразу ж виконав ці вимоги і перерахував 55 тисяч 891 гривню. Ошуканий зрозумів, що став жертвою шахрайства, лишень згодом, коли автівку не пригнали, а телефон «представника компанії» не відповідав.

Після чого потерпілий звернувся в поліцію. За даним фактом відкрили кримінальне провадження передбачене частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські вживають всіх можливих заходів, щоб викрити та затримати зловмисників. Також правоохоронці черговий раз закликають буковинців бути максимально обачними та не вірити у сумнівні акції.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини