В Білорусі на місто опустилась хмара з метеликів- 24.07.2018 12:52
Величезна кількість метеликів-одноденок буквально нашестям накинулась на білоруське місто Вітебськ. Протягом певного часу хмара з метеликів роїлась над містом.
Метелики вночі кружляли навколо ліхтарів, і їх кількість була настільки великою, що водії просто не бачили дороги за роями комах.
Місцеві жителі відзначили, що побачене ними вночі ані краплі не поступається кадрам з фільмів жахів.
Згідно з заявами біологів, в такій поведінці комах не варто шукати чогось аномального або певних знаків згори. Справа в тому, що метелики-одноденки приблизно раз на два-пять років вилітають та можуть кружляти протягом декількох годин, а інколи - навіть протягом декількох днів. Цього разу метелики злетілись на міст у Вітебську, і вже вранці можна було побачити шар з мертвих комах товщиною 3-5 сантиметрів. Повідомляється, що мертвих комах комунальники забирали з площі за допомогою вантажівок.
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