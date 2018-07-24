



ДТП на Одещині вночі 24 липня, двое загиблих - 24.07.2018 12:22

В районі селища Іванівка Одеської області в ніч на 24 липня відбулась аварія з летальним результатом. В даному ДТП загинуло двоє осіб.

Аварія сталась на 412 кілометрі траси сполученням Київ-Одеса. На високій шкидкості мікроавтобус врізався у вантажівку КаМАЗ.

Так, мікроавтобус марки Volkswagen з 46-річним чоловіком за кермом віз на причепі легковий Ford. Водій мікроавтобуса під час руху не дотримався безпечної дистанції, в результаті чого сталось зіткнення з вантажним авто, що здійснювало маневр. НА місці події загинув водій мікроавтобуса. Його 25-річний син помер під час госпіталізації, по дорозі в лікарню.

За фактом даної події відповідно до частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України, де описується порушення правил безпеки дорожнього руху, подію було внесено в Єдиний реєстр досудових рослідувань. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, з’ясовуються причини та обставини даного інциденту.

Платинова Буковина

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