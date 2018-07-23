27 липня відбудеться затемнення та кривавий місяць

- 24.07.2018 11:54
27 липня відбудеться затемнення та кривавий місяць

Найдовше за сто років повне місячне затемнення людство зможе спостерігати вже найближчими днями - у п’ятницу, 27 липня.

Як повідосляють спеціалісти, триваліть затемнення сягне приблизно годину та 43 хвилини, плюс ще часткове затемнення до та після повної фази тривалістю близько години і шести хвилин.

Цікавість даного явища полягає ще в тому, що під час затемнення місяць набуде незвичайного кольору, через що його називають кривавим. В залежності від умов стостереження, можна побачити місяц у червоному, цегляному та навіть іржавому кольорі.

Як відзначив вчений з Дослідницької школи астрономії та фізики Австралійського національного університету Бред Такер, в кожному місячному циклі нема змоги спостерігати за затемненням, оскільки Місяць не завжди може перебувати в певній відповідності до Сонця та Землі. Цієї п’ятниці можна буде спостерігати висвітлення поверхні місяца під час сходу Сонця та заходу Землі, що відбуватиметься на відставні понад 350 тисяч кілометрів. Так як три космічні об’єкти вишикуються в одну лінію, то під час затемнення спостерігачі на Місяці могли б побачити повне затемнення Сонця.

В липні повний місяць носить назву "міні-місяця". Справа в тому, що супутник в цей час знаходиться досить далеко від нашої планети, через що виглядає дуже маленьким. Найкращі умови для спостережень за затемненням будуть в Європі, Азії, Африці, Новій Зеландії та Австралії. В деяких частинах Південної Америки також могуть спостерігати заключні етапи затемнення після заходу сонця. Близько опівночі затемнення відбуватиметься для жителів Мадагаскару та Близького Сходу. У той час, для жителів Африки та Європи години для спостереження за місячним затемненням будуть десь приблизно між заходом сонця та опівніччю. Між північчю і сходом сонця вже в суботу спостереження за затеменням можливі для жителів Австралії, Азії та Індонезії.

Затемнення пройде непомітним для спостерігачів на великій частині Арктики, в Північній Америці та з більшої частини Тихого океану.

Платинова Буковина

Ключові слова: місячне затемнення 2018, затемнення місяця 27 07 2018

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