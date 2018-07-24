На Буковині матір вдарила сина ножем

- 24.07.2018 09:09
На Буковині матір вдарила сина ножем

Потерпілого доправлено до лікарні. Його кривдниці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Близько 15-тої години 22-го липня до поліції надійшла інформація про чоловіка з тілесними ушкодженнями, котрого доставлено до Хотинської центральної районної лікарні.

Виїхавши на повідомлення, слідчо-оперативна група Хотинського відділення поліції встановила, що потерпілим є 37-річний житель села Недобоївці. Поліціянти з’ясували: цього дня чоловік розпивав удома з 58-річною матір’ю алкогольні напої. Коли між ними раптом виник конфлікт, обоє вже були добряче напідпитку. Під час суперечки мати схопила кухонного ножа і встромила його синові в живіт. З проникаючим ножовим пораненням і ушкодженням печінки потерпілого госпіталізовано до реанімації.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. З місця злочину працівники поліції вилучили речові докази. Наразі триває досудове розслідування та вирішується питання про оголошення нападниці підозри у скоєнні вказаного правопорушення.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина

Ключові слова: напад на сина хотин

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