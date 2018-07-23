В Чернівцях жодну головну дорогу не відремонтовано за 4 роки

- 23.07.2018 16:19
В Чернівцях жодну головну дорогу не відремонтовано за 4 роки

В Чернівцях в жахливому стані знаходяться дороги, і власне, дорожне господаство за чотири роки, відколи очільником міста є Олексій Каспрук, занепало ще більше.

Таким чином можна говорити про безгосподарність керівництва міста - мера та його команди.

Незважаючи на це, міський голова з разу в раз відзначає, що ремонт доріг є одним з пріоритетних завдань в Чернівцях.

Починаючи з 2014 року, коли Каспрук зайняв крісло міського голови, жодної дороги відремонтовано не було. У 2015 році звучали обіцянки завершення робіт на вулиці Сидора Воробкевича, однак, і на сьогоднішній день ремонт ще не завершений. Наступного року лунали обіцянки довести до кінця капремонт вулиці Ірини Вільде, однак, і до сьогодні вулиця не має асфальтового покриття.

На капітальний ремонт доріг у 2015 році було виділено 15 мильйонів гривень, які в міськраді не змогли освоїти. У 2017 році сума подвоїлась, однак, капітального ремонту жодної з міських доріг так і не відбулось. Нові обіцянки мера щодо капітального ремонту вулиць в Чернівцях прозвучали вже у 2018 році, проте, ситуація склалась таким чином, що договори з підрядниками для ремонту основних вулиць, наприклад, Гагаріна та Січових Стрільців, прийшлося розірвати. Одже, ремонт цих магістралей до кінця року навряд буде завершений.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: дороги чернівці, ремонт доріг чернівці

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