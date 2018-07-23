Японці гинуть від аномальної спеки

- 23.07.2018 16:05
Японці гинуть від аномальної спеки

Рекордно високі температурні показники нанесли удар по Японії. Власне, в місті Кумагая, що неподалік від Токіо, 23 липня було зафіксовано денну температуру повітня 41,1 градусів за Цельсієм. За всі роки метеорологічних спостережень це - найвищий температурний показник в країні.

Так, відмітки у 40 градусів досягли термометри у префектурах Токіо, Сайтама та Гіфу. У 927 районах по всій країні температурні показники сягнули 35 градусів вище нуля.

Висока температура повітря в країні призвела за останній місяць до багатьох смертей, значно почастішали смерті від теплових ударів. Зокрема, тільки в понеділок, 23 липня, в країні померло троє людей, а ще 11 - минулої суботи. Більшість із загиблих - це літні люди. Також відзначається, що через сильну спеку за перші дв тижні липня були госпіталізовані понад 12 тисяч людей.

3125 автомобілів швидкої допомоги за викликом були направлені 22 липня. Такий показник, як зазначають у Токійському пожежному департаменті, є добовим рекордом з надання екстренної медичної допомоги з початку, власне, появи екстренної допомоги, тобто, з 1936 року.

Представники влади закликають людей слідкувати за своїм здоров’ям, без крайньої необхідності не виходити на вулицю та обмежити своє перебування на сонці. Також варто пити якомога більше води. Надзвичайна спека в Японії протримається орієнтовно до кінця липня.

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: японія аномальна спека, липень 2018 спека

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