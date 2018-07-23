



Домашній улюбленець лишив хазяїв без відпустки - 23.07.2018 15:22

Родина з английського Вінчестера були змушені скасувати свій літній відпочинок. Справа в тому, що напередодні виліту у відпустку їхній кокер-спаніель на прізвисько Бейлі погриз паспорти дітей.

Елла Арунделл та Рассел Мак планували разом із дітлахами Ерін, Тіллі та Гаррі вирушити на два тижні відпочинку на Майорку. До поїздки все було готово, і Елла напередодні склала вся документи, залишивши їх на видному місці, аби поспішаючи, не забути. Наступного дня вранці батько сімейства почув незвичайний шум, що лунав з першого поверху їхнього будинку. Спустившись, Рассел побачив, що їхній пес Бейлі невдало побавився, згризши практичто вщент паспорти дітей.

Чоловік повідомив Еллі, що через пустощі собаки вони змушені відмовитись від відпочинку.

На вирішення проблем пішло два наступних дні. Подружжя намагалось звернутись за послугою виготовлення паспортів за прискореною процедурою - усього за 24 години, однак, там заявникам відмовили. В аеропорту також зазначили, що не зможуть взяти на борт дітей з залишками документів, навіть, дещо відновлених за допомогою клею та липкої стрічки.

Елле Арунделл зізналась, що головною проблемою виявився той факт, що собака з’їв саме дитячі паспорти. Дорослі документи можна відновии за добу, у той час як паспорт для дитини до 16 років відновлювати треба 7 робочих днів. Таким чином, родина вирішила рушити у відпустку за місяць, задля чого курортній компанії вони заплатили додаткові 1300 доларів.

Платинова Буковина, Чернівці

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