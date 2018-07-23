Усик увійшов до четвірки найкращих боксерів світу

- 23.07.2018 14:38
Усик увійшов до четвірки найкращих боксерів світу

Український боксер Олександр Усик є абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. Переможець поєдинку проти Мурата Гассієва, що відбувся минулої суботи у Москві, увійшов до ТОП-4 найкращих боксерів світу за версією авторитетного журналу The Ring незалежно від вагової категорії.

В рейтингу Олександр Усик обіймає четверту позицію.

В цьому рейтингу також знайшлося місце ще одному українцю - Василю Ломаченку, який зайняв друге місце рейтингу. На першому - Геннадій Головкін, а на третьому місці - Теренс Кроуфорд.

Далі в рейтингу від The Ring до десятого місця позіції розподілились наступним чином: Майкі Гарсія займає п’яте місце, на шостому опинився Наойя Інуе, сьомий - Срісакет Сор Рунгвісаі, вольму сходинку рейтингу зайняв Еррол Спенс, дев’ятий - Сергій Ковальов, і замикає ТОП-10 Донні Ньєтес.

Платинова Буковина

Ключові слова: рейтинг журналу The Ring, олександр усик, бій усик гассієв

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