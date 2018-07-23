



Військові кораблі НАТО прибули до порту Одеси - 23.07.2018 12:48

Кораблі НАТО, що належать до складу постійної військово-морської групи, а також постійної протимінної військово-морскьої групи - SNMG2 та SNMCMG2, зайшли до Одеського порту.

Представники Військово-морських сил Збройних сил України повідомили, що в порт Одеси зайшов турецький мінний тральщик Аnamur, фрегат Fatih, що також належить Військово-морським силам Туреччини, а також фрегат De Ruyter Королівських Військово-морських сил Нідерландів.

В пресс-службі ВМС ЗСУ повідомили, що в порт також зайшли мінний тральщик Lupu Dinescu, що належить Морським силам Румунії, та німецьке допоміжне судно Rhein.

Інформацію стосовно мети візиту кораблів НАТО до Одеського порту наразі не розголошують. Також невідомо, на який термін вони прибули.

Платинова Буковина, Чернівці

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