Полонені на Донбасі піддаються тортурам та згвалтуванням - Геращенко

- 23.07.2018 11:52
Полонені на Донбасі піддаються тортурам та згвалтуванням - Геращенко

Перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко розповіла про тортури, через які пройшли люди в полоні у російсько-терористичних формувань на Донбасі.

За словами Геращенко, екс-полонені обов’язково проходять медичне обстеження та спілкуються з представниками спецслужб. Такі перевірки необхідні не стільки для того, що колишніх полонених в чомусь підозрюють, скільки для того, щоб хоча б по крихті дізнатись про плани та іншу інформацію, яку могли відкрити бойовики.

У всіх полонених після звільнення спостерігається серйозний травматичний синдром, тому кожному необхідна реабілітація за допомогою досвідчених психологів. Часто у полонених трапляються травми голови, дехто розповідає навіть про згвалтування.

Ірина Геращенко зазначила, що бранцям вкрай важко адаптуватись до умов після звільнення і знову звикати до свободи. Через це надзвичайно важливо створити в Україні Міністерство ветеранів, яке буде працювати на користь не лише полонених та звільнених, а також і українців, що пройшли війну та пов’язані з нею надскладні випробовування, надзвичай важкі також в психологічному плані.

Платинова Буковина, Чернівці

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