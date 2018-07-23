Перелік небезпечних вулиць Чернівців під час зливи- 23.07.2018 10:58
Найближчим часом на Буковині очікується нове ускладнення погодних умов - сильні зливи та грози. Зазначається, що несприятлива погода суттєво ускладнює пересування Чернівцями - як пішки, так і на будь-якому виді транспорту.
Питання забезпечення належного стану обладнання для водовідведення на вулицях Чернівців неодноразово піднімали на засіданні чиновники міськради. Найскладніше справи з водовідведенням - у районі Чернівецького залізничного вокзалу. Під час злив сильно затоплює будівлю вокзалу, каналізація не витримує сильного потоку води, калюжі подекуди можуть сягати глибини навіть по коліно.
В міськраді також назвали перелік вулиць та ділянок Чернівців, де під час негоди небезпечно знаходитись навіть в автомобілі.
Одже, проблемними була названа вулиця Гагаріна в районі залізничного вокзалу, вулиця Головна в районі ТРЦ ТЦ DEPO`t, перехрестя вулиці Руська та Лук’яна Кобилиці, перехрестя вулиць Руська та Кишинівська, вулиця Садова неподалік від парку ім. Шевченка - в районі автовокзалу, вулиця Галицький шлях, неподалік від автозаправки, а також вилиці Канівська та Сторожинецька.
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