Перелік небезпечних вулиць Чернівців під час зливи

- 23.07.2018 10:58
Перелік небезпечних вулиць Чернівців під час зливи

Найближчим часом на Буковині очікується нове ускладнення погодних умов - сильні зливи та грози. Зазначається, що несприятлива погода суттєво ускладнює пересування Чернівцями - як пішки, так і на будь-якому виді транспорту.

Питання забезпечення належного стану обладнання для водовідведення на вулицях Чернівців неодноразово піднімали на засіданні чиновники міськради. Найскладніше справи з водовідведенням - у районі Чернівецького залізничного вокзалу. Під час злив сильно затоплює будівлю вокзалу, каналізація не витримує сильного потоку води, калюжі подекуди можуть сягати глибини навіть по коліно.

В міськраді також назвали перелік вулиць та ділянок Чернівців, де під час негоди небезпечно знаходитись навіть в автомобілі.

Одже, проблемними була названа вулиця Гагаріна в районі залізничного вокзалу, вулиця Головна в районі ТРЦ ТЦ DEPO`t, перехрестя вулиці Руська та Лук’яна Кобилиці, перехрестя вулиць Руська та Кишинівська, вулиця Садова неподалік від парку ім. Шевченка - в районі автовокзалу, вулиця Галицький шлях, неподалік від автозаправки, а також вилиці Канівська та Сторожинецька.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: погані вулиці чернівців, зливи в чернівцях

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Декана ЧНУ затримали на хабарі За 700 доларів США чоловік мав посприяти абітурієнту у вступі до Чернівецького політехнічного коледжу.
- 23.07.2018 18:20
Яку роль зіграє Кличко на президентських виборах? Політична фігура мера Києва Віталія Кличка буде використовуватись в якості подразнюючого фактору для конкурентів та партнерів
- 23.07.2018 17:39
На Буковині чоловіки з’ясовували стосунки пострілами Сторожинецькі правоохоронці по гарячих слідах викрили двох хуліганів, які причетні до побиття молодика
- 23.07.2018 16:56
В ДТП на Хотинщині загинув чоловік Правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди зі смертельними наслідками.
- 23.07.2018 16:32
В Чернівцях жодну головну дорогу не відремонтовано за 4 роки В Чернівцях в жахливому стані знаходяться дороги, і власне, дорожне господаство за чотири роки, відколи очільником міста
- 23.07.2018 16:19
Японці гинуть від аномальної спеки Рекордно високі температурні показники нанесли удар по Японії. Власне, в місті Кумагая, що неподалік від Токіо
- 23.07.2018 16:05
Домашній улюбленець лишив хазяїв без відпустки Родина з английського Вінчестера були змушені скасувати свій літній відпочинок
- 23.07.2018 15:22
Ботанічному саду ЧНУ загрожує загибель рослин Ботанічний сад при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича опинився під загрозою.
- 23.07.2018 14:56
Усик увійшов до четвірки найкращих боксерів світу Український боксер Олександр Усик є абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі
- 23.07.2018 14:38
Магнітна буря 24 липня 2018 року Згідно з даними рентгенівської лабораторії астрономії Сонця ФІАН, о 6:00 за київським часом розпочнеться магнітна буря
- 23.07.2018 14:17

Всі новини