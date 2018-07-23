



Названо антилідерів голосувань в Верховній Раді - 23.07.2018 09:49

За інформацією комітета виборців України, виявлено народних депутатів, які фастично не брали участь у голосованні в останній робочий місяць Верховної Ради. Серед них - співголови оппозиційного блоку Юрій Бойко, Олександр Вілкул, а також голова "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

За даними комітету виборців України, вказані нардепи в липні пропустили 90% голосувань. І Бойко, і Вілкул не були присутні під час голосування за оновлення Центральної виборчої комісії. Загалом, нардепи відвідали 10% (Бойко) та 5% (Вілкул) голосувань.

Щодо Тимошенко, то вона такж не голосувала за оновлення ЦВК. Усього вона взяла участ у 8% голосувань ВР.

Нардеп з Буковини Максим Бурбак, що очолює "Народний фронт", взяв участь у половині голосувань та також не голосував за оновлення Центрвиборчкому.

Найбільші показники голосувань - у Олега Березюка з "Самопомочі", а саме - 68% голосувань, та у депутата з БПП Артура Герасимова - участь у 94% голосувань. Під час розгляду питання щодо ЦВК, обидва проголосували "за".



Варто відзначити, що незважаючи на факт офіційного зареєстрування на засіданнях ВР, окремі лідери фракцій не голосували. Так, на 12 засіданнях парламенту був зареєстрований Бойуо, на 6 - Вілкул. Тимошенко та Березюк були зареєстровані відповідно на 11 засіданнях, Бурбак - на 12, та Герасивом - на 10 засіданнях Верховної Ради.

В липні усього було проведено 12 пленарних засідань та 326 голосувань.

Платинова Буковина, Чернівці

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