



При зміні особистих даних необхідно звернутись у податкову - 23.07.2018 09:27

Якщо у громадянина змінились реєстраційні дані: місце проживання, або прізвище, - необхідно, згідно з вимогами ст.70 Податкового кодексу України, протягом місяця подати до державної податкової інспекції заяву (форма 5-ДР) для внесення відповідних оновлених даних у Державний реєстр фізичних осіб – платників податків.

Завдяки своєчасно внесеній достовірній інформації про фактичні реєстраційні дані фізичних осіб, громадяни у визначений законодавством термін отримають податкові повідомлення – рішення про нараховані суми податків, а саме: земельного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та транспортного податку. Відповідно, вони зможуть своєчасно виконати свій обов’язок зі сплати податків, не порушуючи граничні терміни сплати та уникнути фінансових санкцій.

З початку року Чернівецькою ОДПІ видано 6873 картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Отож, у разі зміни своїх реєстраційних даних, зокрема прізвища, імені, по батькові, або місця проживання (реєстрації), необхідно звернутися до Центру обслуговування платників та подати заяву за формою 5-ДР за місцем нової реєстрації (проживання).

Нагадуємо: Центр обслуговування платників Чернівецької ОДПІ знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-а. Звертайтеся до нас у робочі дні з 9:00 до 18:00 години (у п’ятницю з 9:00 до 16:45; у суботу з 9:00 до 13:00 ).

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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