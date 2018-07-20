ДТП в Черновцах при участии такси 20 07 2018- 20.07.2018 17:37
ДТП с участием автомобиля одной из служб такси произошло в Черновцах на улице Сечевых стрельцов (бывшая улица Московской Олимпиады).
Очевидцы происшествия отмечают, что на дороге столкнулись внедорожник и автомобиль такси.
В настоящее время неизвестно, водитель какого из автомобилей спровоцировал аварийную обстановку. Отмечается, что для определения обстоятельств ДТП и выяснения причин на место происшествия прибыли патрульные полицейские.
Кроме того, на место также прибыла машина скорой помощи. В результате ДТП был травмирован водитель такси, которого госпитализировалди на скорой.
Коментарі (0)
Другие новости:
В Украине предлагают заминировать Азовское море Командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук озвучил предложение заминировать Азовское море, чтобы предотвратить потери Украины от деятельности иностранных суден
- 20.07.2018 17:20
- 20.07.2018 17:20
Реакция на заявление Путина о референдуме на Донбассе 19 июля президент РФ Владимир Путин провел закрытое совещание с послами, на котором отметил, что предложил
- 20.07.2018 16:41
- 20.07.2018 16:41
Как выглядит мороженое за 1500 долларов В ресторане при отеле Розарио Вакабаяси подают самое дорогое мороженное под названием Bear Extraordinaire.
- 20.07.2018 16:03
- 20.07.2018 16:03
В Черновцах - акция протеста против Фестиваля равенства В Черновцах активисты "Национального корпуса" перекрыли движение в районе здания городского совета
- 20.07.2018 15:20
- 20.07.2018 15:20
ДТП в Хмельницкой области с тремя погибшими 20 07 2018 В селе Прибужское Хмельницкой области произошло смертельное ДТП в пятницу, 20 июля
- 20.07.2018 14:42
- 20.07.2018 14:42
ДТП на Житомирщине 20 07 2018 - 10 погибших В Житомирской области, на 127-м километре трассы Киев-Чоп произошла серьезная дорожная авария
- 20.07.2018 14:13
- 20.07.2018 14:13
Обыски СБУ у главы Черновцыоблэнерго В квартире начальника коммунального предприятия Черновцыводоканал сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски.
- 20.07.2018 12:47
- 20.07.2018 12:47
Абитуриенты из Крыма и Донбасса могут поступать в вузы до 28 сентября Для временно оккупированных территорий Крыма, а также отдельных регионов Донбасса, было решено продлить сроки вступительной кампании
- 20.07.2018 12:34
- 20.07.2018 12:34
Ученые раскрутили частицы до максимальной скорости Рекорд скорости механического вращения поставила группа физиков из США и Швейцарии.
- 20.07.2018 12:03
- 20.07.2018 12:03
На Гравитоне бродячий пес искусал ребенка В районе Гравитон в Черновцах произошел инцидент - бродячий пес покусал девочку за лицо
- 20.07.2018 11:20
- 20.07.2018 11:20