



ДТП в Черновцах при участии такси 20 07 2018 - 20.07.2018 17:37

ДТП с участием автомобиля одной из служб такси произошло в Черновцах на улице Сечевых стрельцов (бывшая улица Московской Олимпиады).

Очевидцы происшествия отмечают, что на дороге столкнулись внедорожник и автомобиль такси.

В настоящее время неизвестно, водитель какого из автомобилей спровоцировал аварийную обстановку. Отмечается, что для определения обстоятельств ДТП и выяснения причин на место происшествия прибыли патрульные полицейские.

Кроме того, на место также прибыла машина скорой помощи. В результате ДТП был травмирован водитель такси, которого госпитализировалди на скорой.

Платиновая Буковина, Черновцы

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