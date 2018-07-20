В Украине предлагают заминировать Азовское море

- 20.07.2018 17:20
В Украине предлагают заминировать Азовское море

Бывший командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук озвучил предложение заминировать Азовское море, чтобы предотвратить потери Украины от деятельности иностранных суден.

Гайдк предложил обезопасить морскую территорию Украины от высадки российского десанта. Для этого он предложил использовать различные инженерные сооружения, которые могут быть как взрывными, так и неразрывными. При этом, для украинских судов был бы создан маршрут движения по фарватерам, контролируемым военными, и движение могло бы осуществляться караванами.

Также вице-адмирал заявил о необходимости подготовки к возможной высадке десанта и провести учения на воде.

Напомним, что в акватории Азовского моря российская сторона все чаще стала проводить незаконные досмотры входящих и выходящих из украинских портов судов пограничниками. Украина же в свою очередь нарастила военное присутсиве в Азовском море.

По словам президента Украины Петра Порошенко, Россия настроена на дальнейшую эскалацию, и планирует блокировать Украину на Азовском море. Не стал исключать Порошенко также планы Кремля на военную атаку на крупный город-порт Мариуполь, который также изготовляет продукцию черной металлургии на экспорт.

Ряд иностранных политиков также выразил обеспокоенность касаемо блокады Украины Россией на Азовском море. В США И Великобритании отмечают, что с помощью Крымского моста Россия намерена нанести по экономике Украины серьезный удар, заблокировав судоходство на Азовском море.

Платиновая Буковина

Ключові слова: заминировать азовское море, морская блокада на азовском море, азовское море украина

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

ДТП в Черновцах при участии такси 20 07 2018 ДТП с участием автомобиля одной из служб такси произошло в Черновцах на улице Сечевых стрельцов
- 20.07.2018 17:37
Реакция на заявление Путина о референдуме на Донбассе 19 июля президент РФ Владимир Путин провел закрытое совещание с послами, на котором отметил, что предложил
- 20.07.2018 16:41
Как выглядит мороженое за 1500 долларов В ресторане при отеле Розарио Вакабаяси подают самое дорогое мороженное под названием Bear Extraordinaire.
- 20.07.2018 16:03
В Черновцах - акция протеста против Фестиваля равенства В Черновцах активисты "Национального корпуса" перекрыли движение в районе здания городского совета
- 20.07.2018 15:20
ДТП в Хмельницкой области с тремя погибшими 20 07 2018 В селе Прибужское Хмельницкой области произошло смертельное ДТП в пятницу, 20 июля
- 20.07.2018 14:42
ДТП на Житомирщине 20 07 2018 - 10 погибших В Житомирской области, на 127-м километре трассы Киев-Чоп произошла серьезная дорожная авария
- 20.07.2018 14:13
Обыски СБУ у главы Черновцыоблэнерго В квартире начальника коммунального предприятия Черновцыводоканал сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски.
- 20.07.2018 12:47
Абитуриенты из Крыма и Донбасса могут поступать в вузы до 28 сентября Для временно оккупированных территорий Крыма, а также отдельных регионов Донбасса, было решено продлить сроки вступительной кампании
- 20.07.2018 12:34
Ученые раскрутили частицы до максимальной скорости Рекорд скорости механического вращения поставила группа физиков из США и Швейцарии.
- 20.07.2018 12:03
На Гравитоне бродячий пес искусал ребенка В районе Гравитон в Черновцах произошел инцидент - бродячий пес покусал девочку за лицо
- 20.07.2018 11:20

Всі новини