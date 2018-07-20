



В Украине предлагают заминировать Азовское море - 20.07.2018 17:20

Бывший командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук озвучил предложение заминировать Азовское море, чтобы предотвратить потери Украины от деятельности иностранных суден.

Гайдк предложил обезопасить морскую территорию Украины от высадки российского десанта. Для этого он предложил использовать различные инженерные сооружения, которые могут быть как взрывными, так и неразрывными. При этом, для украинских судов был бы создан маршрут движения по фарватерам, контролируемым военными, и движение могло бы осуществляться караванами.

Также вице-адмирал заявил о необходимости подготовки к возможной высадке десанта и провести учения на воде.

Напомним, что в акватории Азовского моря российская сторона все чаще стала проводить незаконные досмотры входящих и выходящих из украинских портов судов пограничниками. Украина же в свою очередь нарастила военное присутсиве в Азовском море.

По словам президента Украины Петра Порошенко, Россия настроена на дальнейшую эскалацию, и планирует блокировать Украину на Азовском море. Не стал исключать Порошенко также планы Кремля на военную атаку на крупный город-порт Мариуполь, который также изготовляет продукцию черной металлургии на экспорт.

Ряд иностранных политиков также выразил обеспокоенность касаемо блокады Украины Россией на Азовском море. В США И Великобритании отмечают, что с помощью Крымского моста Россия намерена нанести по экономике Украины серьезный удар, заблокировав судоходство на Азовском море.

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