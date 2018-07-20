



Реакция на заявление Путина о референдуме на Донбассе - 20.07.2018 16:41

19 июля президент РФ Владимир Путин провел закрытое совещание с послами, на котором отметил, что предложил президент СШУ Трампу провести на оккупированных территориях Донбасса референдум.

Среди источников данной инфомации оказались два участника анного совещания. Как стало известно, на референдуме может подниматься вопрос об автономии отдельных регионов Донецкой и Луганской областей в составе Украины.

Как отмечают источники, в дальнейшем после обсуждения механизмы могут ббыть реализованы при содействии участников переговоров в миском формате. При этом, такие механизмы, по словам источника, ен выступают нарушениями междунаролнго права.

На данное заявление отреагировала первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, которая принимает участие в Минских переговорах от Украины. По ее заявлению, подобных референдумов на Донбассе проводить не будут, тем более, если речь идет о референдуме, организованном Кремлем. Между тем, Геращенко отметила, что согласно Минским договоренностям, на Донбассе могут быть проведены только местные выборы, но никак не референдум.

Озвучил свои мысли на этот счет и замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. По его словам, проведение референдума на Донбассе идет вразрез с положениями Конституции Украины. Только народ Украины может вномить изменения в Конституцию, и, по словам Туки, здесь не может идти речи ни о каких заявлениях ни Путина, ни Трампа.

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