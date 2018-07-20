Как выглядит мороженое за 1500 долларов

- 20.07.2018 16:03
Как выглядит мороженое за 1500 долларов

В ресторане при отеле Розарио Вакабаяси подают самое дорогое мороженное под названием Bear Extraordinaire.

"Экстраординарный медведь" представляет собой десерт на основе ванильного мороженого, для которого используются ванильные бобы из Мадагаскара. Поверх мороженного - три грамма трюфеля, который смешивается с темным шоколадом Манджари, опять же из Мадагаскара, а также с золотыми какао-бобами Valrhona. Помещается такой десерт в оболочку из шоколада, который расписывается узорами вручную.

В качестве топпинга используется соус из шампанского с цитрусовым безе и гибискусом. Украшается мороженое тонкими сахарными нитями, бабочками из помадки и листьями из съедобного серебра и золота.

Помещается лакомство внутрь тонкой кристаллической коробочки в форме медведя. Фигурку клиенты могут забрать по желанию с собой.

Данный десерт - самый дорогой в США. Обойдется он в 1500 долларов, но есть возможность и сэкономить. Всего за 300 долларов вам подадут "эстраординарноо медведя" без кристальной фигурки мишки.

Платиновая Буковина

Ключові слова: самое дорогое мороженое, мороженое экстраординарный медведь

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