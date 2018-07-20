



В Черновцах - акция протеста против Фестиваля равенства - 20.07.2018 15:20

В Черновцах активисты "Национального корпуса" перекрыли движение в районе здания городского совета. Акция протеста при участии примерно 20 человек началась в пятницу, 20 июля, примерно в 13:00.

Люди блокируют движение транспорта, переходя без остановки по пешеходному переходу. Как заявляют митингующие, он выступают против проведения в Черновцах "Фестиваля равенства". запланированного на 26 июля.

Между участниками митинга и одним из водителей возник конфликт. Мужчина возмужался перекрытием дороги, и один из активистов применил против водителя слезоточивый газ. В результате данного инцидента пострадали двое человек. Для выяснения обстоятельств происшествия на место прибыл полицейский патруль, врачи оказали пострадавшим необходимую помощь.



Чуть позднее удалось установить, что у одного из митингующих полицейские обнаружили нож. Участник пикета заявил, что всегда носит его с собой. В настоящее время на месте пикета рядом с ратушей работают два экипажа патрульной полиции. С активистами проводятся беседы.

Платиновая Буковина, Черновцы

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