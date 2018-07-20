ДТП в Хмельницкой области с тремя погибшими 20 07 2018

- 20.07.2018 14:42
ДТП в Хмельницкой области с тремя погибшими 20 07 2018

В селе Прибужское Хмельницкой области произошло смертельное ДТП в пятницу, 20 июля. На въезде в населенный пункт столкнулись грузовик марки IVECO и легковое авто Volkswagen Golf.

По информации, озвученной сектором коммуникации полиции Хмельницкой области, водитель легкового авто - мужчина 36 лет - выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновениеи с грузовиком лоб в лоб.

На месте происшествия от полученных травм скончались водитель иномарки, его супруга (35 лет), а также 4-летняя дочь. Выжить удалось только старшей дочери - 12-летней девочке, ехавшей вместе с семьей. Ее госпитализировали в ближайшую больницу.

Помощь пострадавшим водителю грузовика и его двум пассажирам оказали на месте ДТП. В госпитализации необходимости не было.

На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа, которая в настоящее время устанавливает обстоятельства данного происшествия.

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Ключові слова: дтп прибужское, смертельная авария 20 07 2018 хмельницкая область

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