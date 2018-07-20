ДТП на Житомирщине 20 07 2018 - 10 погибших- 20.07.2018 14:13
В Житомирской области, на 127-м километре трассы Киев-Чоп произошла серьезная дорожная авария, в результате которой погибло 10 человек.
По сообщению заместителя начальника отдела коммуникации полиции Житомирской области Ольги Номерчук, ДТП случилось в районе села Глубочицы на Житомрщине.
Предвраительно сообщается, что маршрутный автобус, который направлялся, судя по всему, по маршруту Киев-Ровно, в сторону Житомира, столкнулся с грузовым автомобилем марки DAF с полуприцепом, припаркованным на дороге. В результате аварии в больницу были госпитализированы 10 человек с травмами различной степени тяжести. Еще 10 человек, в том один ребенок, скончались от полученных травм на месте происшествия. Погибли водитель маршрутки и девять пассажиров.
На место аварии выехали и работают полицейские, врачи скорой помощи и спасатели ГСЧС.
В Житомирской и Ровенской областях в связи с данным происшествием 21 июля объявлено днем траура.
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