Обыски СБУ у главы Черновцыоблэнерго- 20.07.2018 12:47
В квартире начальника коммунального предприятия Черновцыводоканал сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски.
Обыски в жилье главы водоканала Анатолия Чабана осуществляют киевские сотрудники СБУ.
В настоящее время чиновник пребывает в Измаиле в командировке, в связи с чем вскрыть двери в помещение для проведения обыска пришлось с помощью слесаря. Предварительно сообщается, что также был задержан и доставлен в Киев специалист из тендерного отдела КП Черновцыводоканал.
Стоит отметить, что трое сотрудников Черновцыводоканала проходят по уголовным производствам. Стало также известно, что СБУ проводили следственные мероприятия на водоканале в четверг, 19 июля. Напомним, то расследование в Черновцыводоканале стартовало по факту взяточничества на предприятии.
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