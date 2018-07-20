



Абитуриенты из Крыма и Донбасса могут поступать в вузы до 28 сентября - 20.07.2018 12:34

Для временно оккупированных территорий Крыма, а также отдельных регионов Донбасса, было решено продлить сроки вступительной кампании. Так, у абитуриентов с указанных территорий будет возможность подать заявления и документы на поступление в украинские вузы до 28 сентября.

В Министерстве образования и науки Украины отмечаюи, что поступление для таких абитуриентов возможно как на государственную форму обучения, так и на контракт, без сдачи ЗНО, аттестата украинского образца и даже паспорта гражданина Украины.

Для претендентов на обучение за государственные средства на ОКУ "Бакалавр" необходимо лично до 20 июля подать документы в образовательные центры "Крым-Украина" либо "Донбасс-Украина". До 1 августа принимаются документы на ОКУ "Младший специалист" на базе 11 классов. И до конца сентября все желающие могут обращаться в вузы для поступления на контракт для сдачи вступительных экзаменов и поступления.

Обратившимся в указанное время в образовательные центры абитуриентам из Крыма и Донбасса необходимо будет сдать государственную итоговую аттестацию по двум предметам - украинскому языку и истории Украины. В центрах можно также сдать творческий конкурс или вступительный экзамен по профильному предмету. В обязательном порядке фамилия каждого поступающего будет зашифрована из соображений безопасности.

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