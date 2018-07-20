



Ученые раскрутили частицы до максимальной скорости - 20.07.2018 12:03

Рекорд скорости механического вращения поставила группа физиков из США и Швейцарии. Так, наночастицы кремния в глубоком вакууме специалистам удалось разогнать до скорости свіше миллиарда оборотов в секунду, что на сегодняшний день является наивысшим показателем.

Специалисты утверждают, что изза флуктуаций вакуума возникают так называемые виртуальные частицы. Из-за них возникает трение вакуума, которое приводит к ограничению скорости движения вращающихся в вакууме частиц. Две независимо работающих друг от друга группы исследователей установили, что в случае существования подобного ограничения, скорость вращения должна быть выше миллиарда оборотов в минуту.

Так, ученым удалось раскурить в сетке из лазерных лучей нанометровые частицы кремния, облучая их светом с круговой поляризацией.

В ходе эксперимента выяснилось, что в подобной среде такая скорость вращения частиц вовсе не является максимальной. Кроме того, для того, чтобы отцентрированная сила разрушила элементы, такой скорости наверняка будет недостаточно.

Проводимый при криогенных температурах эксперимент подобного рода позволит максимально ознакомиться с явлением трения вакуума. И скорость вращения частиц, равная миллиарду оборотов в минуту, судя по всему, будет максимальной.

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