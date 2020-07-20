



На Гравитоне бродячий пес искусал ребенка - 20.07.2018 11:20

В районе Гравитон в Черновцах произошел инцидент - бродячий пес покусал девочку за лицо. У ребенка травма и сильный испуг. Покусавшую девочку собаку пока что не поймали.

Пользователи отмечают, что случаи нападения бездомных животных на людей в последнее время участились. Местные жители требуют, тчобы для отлова бродячих животных были предприняты необходимые меры.



В ГКП Приют для животных отмечают, что напавшего на ребенка пса поймать пока что не удалось. В вылове собак те люди, которые подкармливают бездомных, помогать отказались.

По словам директора приюта Василия Виноградова, люди не торопятся приходить к ним на работу по причине нихких зарплат. В штате коммунального предприятия в настоящий момент числится толтко один ловец, и тот сейчас в отпуске.

Платиновая Буковина, Черновцы

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