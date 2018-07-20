



ЕС продлили санкции против РФ до лета следующего года - 20.07.2018 10:18

Высокая представительница ЕС выступила с заявлением об утверждении некоторыми странами ограничительных мер в отношении РФ за незаконную аннексию полуострова Крым и города Севастополя.

Отметим, что соответствующее решение было утверждено Советом ЕС 18 июля 2018 года.

Таким образом, действующие санкции против России продлеваются до 23 июня 2019 года.

К данной декларации также присоединились Украина и Грузия, страны-кандидаты Черногория и Албария, Норвегия, которая является членом Европейской ассоциации свободной торговли и Европейского экономического пространства. Ими гарантируется обеспечение соответствия законодателств данному решению Совета ЕС. В свою очередь. Европейский Союз взял вышеотмеченное к сведению и приветствует данные намерения.

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