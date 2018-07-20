Почему дальнобойщик тащил инспектора на капоте фуры

- 20.07.2018 09:46
Почему дальнобойщик тащил инспектора на капоте фуры

Накануне на Буковине произошел необычный инцидент - водитель грузовика вез инспектора Укртрансбезопасности на капоте. О подробностях данного происшествия рассказали представители Укртрансбезопасности. Случилось данное ДТП в районе Магалы Новоселицкого района.

Грузовик направлялся из Днепра на Буковину, куда доставлял груз - курятину. Машину остановили сотрудники Укртрансбезопасности, чтобы проверить законность груза и установить факт перегруза, если таковой имеется. Перед весами водитель остановился, но резко сдал назад и выжал акселератор без предупреждения, как только к нему пошел инспеткор. У старшего государственного инспектора попросту не оказалось времени, чтобы отскочить в сторону, и он зацепился за капот фуры, и так ехал вместе с грузовиком.

Скорость движения составляла порядка 60 километров в час. Вызвать полицию попытался и сам инспектор во время "поездки" на капоте, и его коллеги, которые ехали вслед за грузовиком. Сам испектор позднее заявил, что он стучал по лобовому стеклу, и водитель его прекрасно видел, но лишь ругался, показывал нецензурные жесты и игнорировал попытки остановиться. На ближайшей заправочной станции он все же остановился и попытался сбежать.

Следственно-оперативная группа полиции выехала на место происшествия. На водителя составили административные материалы за совершение ДТП и отъезд с места аварии. В то же время, потерпевний инспектор отказался писать заявление. По его словам, в результате происшествия он не получил никаких телесных повреждений, потому не хотел бы привлекать нарушителя к уголовной ответственности. Инспектор также отметил, что произошедшее останется на совести у водителя.

В настоящее время инспектора Укртрансбезопасности вернули на рабочее место, и поступил приказ о выделении ему премии в связи с рискамидля жизни. Его коллегам подготовят тренинг о правилах поведения в подобных ситуациях, чтобы предупредить и свести к минимуму риски. В отношении к перевозчику будут применяться штрафы. Тем не менее, мотивы такого странного поведения водителя до сих пор остаются неясными. Груз все же проверили, и никаких нарушений - ни в плане документации, ни в плане возможного перегруза, не нашли. Водитель в пояснении отметил, что у него вдруг случилось расстройство желудка.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: укртрансзебпека, инспектор на капоте фуры

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