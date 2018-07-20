Крадія смартфонів затримали по гарячих слідах

- 20.07.2018 09:22
Крадія смартфонів затримали по гарячих слідах

Правоохоронці затримали злочинця із частиною награбованого. Молодик неодноразово був судимий за корисливі злочини.

В обід 18-го липня в поліцію звернулася продавець магазину «Мультимедія», котра повідомила про крадіжку смартфонів. Чернівчанка вказала, що невідомий із вітрини магазину поцупив шість мобільних телефонів на суму 47 тисяч 494 гривень.

Виїхавши на місце події слідчо-оперативна група Чернівецького відділу поліції отримавши зовнішні ознаки зловмисника почала пошуки. Вжитими заходами поліцейським вдалося встановити та затримати крадія.

Ним виявився 36-річний житель селища Неполоківці Кіцманського району, котрий після скоєної крадіжки перепродав частину мобільних телефонів перехожим в Чернівцях.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення крадію підозри у скоєному.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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