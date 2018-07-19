Ученые дали название современному периоду времени

- 19.07.2018 17:47
Ученые дали название современному периоду времени

Последние 4200 лет развития нашей планеты международная геохронологическая комиссия решила выделить в отдельный период истории. Современную эру было решено назвать мегахалайской. Ее отстчет начинается от уничтожившей несколько цивилизаций мега-засухи.

Так, период существования нашей Земли - 4,6 миллиарда лет - были разделены на несколько периодов, каждый из которых имеет свои особенности либо же стартовал с важного и крупного события. Среди подобных событий - разделение континентов, вымирание видов животных и растений, глобальные климатические изменения. 11700 лет назад и до настоящего времени продолжается эпоха галоцена, которая началась с окончанием последнего ледникового периода. Период галоцена, в свою очередь, делится на несколько периодов.

Таким образом, ученые решили выделить мегахалайскую эру, которая началась 4200 лет назад и длится по сей день. Предполагается также, что на шкале времени может возникнуть и северогриппианский период, который завершился с наступлением мегахалайской эры и длился в течение 8300 лет. Этот период ознаменовался глобальным похолоданием. До этого имел место гренладский период.

В то же время, отдельные ученые не согласны с решением разделить галоценовую эпоху на меньшие отрезки времени. Они не уверены, что вышеназванные изменения климата оказали существенное влияние в глобальном смысле на развитие Земли.

Платиновая Буковина

Ключові слова: геохронология, мегахалайская эра, эпоха галоцена

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