



Двох буковинців спіймали за зберігання наркотиків - 19.07.2018 17:14

Операція «Мак 2018»: поліція Буковини активно продовжує вживати заходів, щодо боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин.

Відпрацьовуючи оперативну інформацію 18-го липня працівники кримінальної поліції Сокирянського відділення поліції провели санкціоновані обшуки помешкань двох жителів Сокирян.

В будинку 25-річного місцевого мешканця поліціянти виявили та вилучили поліетиленовий пакет із подрібненою речовиною рослинного походження ззовні схожою на канабіс, три пристрої для куріння марихуани та електронні ваги.

Також правоохоронці задокументували у будинку 32-річного місцевого жителя незаконне зберігання наркотичних речовин. В домогосподарстві молодика оперативники виявили дерев’яну коробку із речовиною зеленого кольору подібною на сухі рослини конопель та три згортки фольги із порошкоподібною речовиною білого кольору ззовні схожою на амфетамін.

Вилучене працівники поліції направили на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених статтею 309 (Незаконне виробництво, виготовлення придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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