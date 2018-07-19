



Дальнобойщик прокатил на капоте инспектора - 19.07.2018 16:26

Под Черновцами, в районе села Магала Новоселицкого района произошел странный инцидент - мужчина в униформе ехал на капоте движущейся фуры.

Как выяснилось чуть позднее, на капоте ехал инспектор Укртрансбезпеки. Он планировал осуществить взвешивание грузовика, на которое не согласился водитель.

Попытка остановить машину не увенчалась успехом, поскольку дальнобойщик продолжил движение, пытаясь наехать на него. Из-за этого инспектор оказался на капоте грузовика, и поехал вместе с фурой в сторону Черновцов.

Зацепившись за капот, инспектор Укртрансбезпеки обратился в полицию. Он звонил прямо во время движения.

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