



Доказательства вмешательства РФ в американские выборы есть у Facebook - 19.07.2018 15:22

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, что у США нет доказательств вмешательства РФ в процесс президентских выборов 2016 года посредством социальных сетей. Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг опроверг данное заявление и отметил, что такие доказательства имеются.

По словам Цукерберга, еще в 2015 году он отметил подозрительную активность в соцсети в российском сегменте. Тогда же он уведомил об этом ФБР. Подозрительная деятельность также отмечалась и в период выборов президента США в 2016 году. Активность заключаласбь в подделке аккаунтов, фишинге, которой занималась военная разведка РФ.

В обвинительном выводе спецпрокурора Мюллера, который он обнародовал на текущей неделе, имеется соответствующая информация.

Направлений вмешательства в выборы было несколько, но Facebook отметил такую деятельность слишком поздно. Напомним, что в центре скандала оказалась британская компания Cambridge Analytica, использовавшая данные пользователей Facebook.

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