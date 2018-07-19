Улицу Заньковецкой перекрыли движение транспорта- 19.07.2018 14:15
Движение автомобильного транспорта в Черновцах в ближайшее время будет ограничено на улице Марии Заньковецкой, как отмечают в пресс-службе городского совета Черновцов.
Движение, в частности, будет перекрыто в районе 11 дома по улице Заньковецкой.
Такое решение было принято в связи с проведением работ в здании общежития Буковинского государственного медицинского университета. Предполагается осуществить реставрацию фасада здания.
Ремонтные работы в здании общежития стартовали еще в среду, 18 июля. Начать реставрацию фасада здания общежития БГМУ планируют с 1 августа. Отмечается, что уже была согласована и утверждена схема объезда, и установлены соответствующие дорожные знаки.
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