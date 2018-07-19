



Маршрутки №37 и 38 не ходят в Черновцах - 19.07.2018 12:44

Автобусы маршрутов №37 и №38 временно не обслуживаются, как сообщил частный перевозчик Олег Огородник.

Так, по словам перевозчика, из-за изменений в схеме маршрута №38 данный рейс стал нерентабельным, причем, настолько, что в некоторые дни даже не хватает на дизельное топливо. Так, если раньше маршрутка курсировала по улице Головной до улицы Николаевской, то сейчас схема изменилась - возле проспекта Независимости автобус поворачивает на улицу Ясскую (бывшая Ватутина), едет по улицам Мира, Авангардной и Николаевской. Разворот маршрутка делает практически посреди дороги. Еще один существенный недостаток - практически полное отсутствие остановок.

При этом, по словам перевозчика, пассажиров в обратном направлении почти не бывает - буквально несколько человек в течение всего дня. Обратно маршрутка едет по улицам Авангардной, Карменюка, Винниченко. Хоть участок дороги имеет протяженность порядка 3 километров, там есть многоэтажные дома, пассажиров все равно очень мало. Потому целесообразность данного маршрута очень тяжело оценить.

Напомним, ранее маршрутка №38 курсировала от гипермаркета Эпицентр через улицу Головную до аэропорта. Маршрут был изменен с 21 июня 2018 года, и автобус начал ходить от Эпицентра по Головной, Ясской, Мира до улицы Николайчука.

Рабочей группе предлагали рассмотреть разделение маршрута на №38 и №38А, однако, решение не согласовали. Также не рассматриваются и альтернативные варианты, в связи с чем было решено вовсе прекратить курсирование по этому направлению. На ремонт и заправку транспорта, на зарплаты водителям денег не хватает из-за нерентабельности маршрутов. Только от решения горсовета зависит, когда может быть возможным возобновление движения.

Платиновая Буковина, Черновцы

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