Искусственное мясо выйдет в массовое производство с 2021 года

- 19.07.2018 12:12
Искусственное мясо выйдет в массовое производство с 2021 года

В 2013 году был представлен первый в мире бургер с котлетой из говядины, полученной в лаборатории. Создала такое мясо голланская компания Mosa Meat.

Предполагается, что мясо из лабораторий сможет попасть на кухни ресторанов уже совсем скоро - ориентировочно с 2021 года.

Для разширения своей деятельности авторы проекта привлекли инвестиции на сумму порядка 7,5 миллионов евро. До этого заинтересованным в производстве мяса "из пробирки" был Сергей Брин, сооснователь компании Google, который сделал вклад в развитие идеи в размере 1 миллиона евро. В Mosa Meat отметили, что продвижение науки и использование новой технологии позволит удешевить производство бургера, и его стоимость может составлять до одного доллара.

Для синтеза мяса в лабораторных условиях используется небольшой образец клеток животных. С помощью специальных веществ клетки получают необходимое питание, в результате чего специалистам удается трансформировать их в нити мышечной ткани. Согласно заявлениям, одной группы клеток будет достаточно для того, чтобы получит мяча для 80 тысяч котлет для бургеров.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: синтезированное мясо, искусственное мясо, мясо из лаборатории

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